صدر حديثًا كتاب «فلسفة التاريخ بين فلاسفة الغرب ومؤرخي الإسلام»

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب بعنوان «فلسفة التاريخ بين فلاسفة الغرب ومؤرخي الإسلام»، تأليف الدكتور محمود إسماعيل، وسلمى محمود إسماعيل.



ويكشف الكتاب عن السمات المشتركة بين الفلسفة والتاريخ، ومن أهم هذه السمات تناولهما لموضوع الحضارة الإنسانية، تلك التي تشكل وسطًا بين التاريخ والفلسفة، كما يشترك المؤرخ مع الفيلسوف في البحث عن الأسباب والدوافع التي تفسر أفعال البشر.



ويوضح أن الفلسفة، خاصة في العصر الحديث، تستمد رؤاها من معطيات الواقع التاريخي بالقدر الذي يؤرخ فيه المؤرخ للرؤى والنظريات الفلسفية بما يدخل في إطار تاريخ العلم.



كما يبحث الكتاب في التفسير الديني للتاريخ، وبواكير فلسفة التاريخ في عصر النهضة الأوروبية، وتطورها في عصر الأنوار، وكذلك الرؤية المثالية للتاريخ والتفسير المادي له.



ويوضح الكتاب مفهوم فلسفة التاريخ عند المؤرخين المحدثين، وفلسفة التاريخ عند مؤرخي الإسلام.