صدر حديثًا كتاب "الباحث الصغير" للكاتبة سعدية العادلي

صدر حديثًا عن دار النخبة كتاب "الباحث الصغير" للكاتبة سعدية العادلي.

ويحتوى الكتاب على معلومات صاغتها المؤلفة بسلاسة ولغة قصصية بسيطة يستطيع الطفل فهمها وتحصيل ما بها من معارف كما يشتمل على رسوم توضيحية جذابة، ويوجه الكتاب الأطفال بطريقة شيقة لكيفية عمل الأبحاث العلمية والتى أصبحت مطلب أساسى للعملية التعليمية فى الظروف الحالية.



تقول مؤلفة "الباحث الصغير" تعرض العالم لجائحة كورونا وكان إجراء الأبحاث أحد الحلول المطروحة لإدارة الأزمة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، جاءت هذه القصة ليتعود أطفالنا على كلمة (بحث) وعمله بسهولة والاستفادة من خبرات الجد والجدة فى تنشئة الأحفاد على مسايرة متطلبات العصر والروح الإيجابية فى إدارة الأزمات.



ومن أجواء كتاب "الباحث الصغير":

وجد نور والده ووالدته فى انتظاره، قال والد نور: هل استفدت يا نور من زيارة المكتبة؟

نور: نعم استفدت كتيريا أبي، وأرجو أن تأذن لى بالذهاب مع جدى دائما.

سألت والدة نور: ماذا فى يدك يا نور؟

نور: هذه كراسة أعطاها لى جدى كى أكتب اسم الكتاب والمؤلف وما يعجبنى من عبارات ومعلومات والكلمات الصعبة كى أسأل وأبحث عن معناها.

الأم: ولماذا لم تبحث عن معانى الكلمات على النت؟

نور: حتى لا يضيع وقت المكتبة، أجلت البحث لحين عودتى لأحصل على المزيد من المعلومات.

فتح نور كراسة الملاحظات بفرحة وقال:

جمعت بعض المعلومات من قاموس المصطلحات الفرعونية التى نستخدمها فى لهجتنا العامية ولا نعرف أصلها.