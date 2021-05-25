صدر حديثًا كتاب "السينما العالمية المعاصرة " للناقد الدكتور وليد سيف

صدر حديثًا عن سلسلة آفاق السينما بالهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "السينما العالمية المعاصرة " للناقد الدكتور وليد سيف.





وفى تقديمه للكتاب يقول "سيف": بعد أكثر من عقدين من القرن الواحد والعشرين، أصبح من الممكن أن نرصد عددا من أهم الظواهر السينمائية المعاصرة وأن نتوقف أيضا أمام أفلام مختارة من مختلف بلاد العالم والتى حظيت بتقدير النقاد وأهم الجوائز فى المهرجانات الدولية، والتى تعبر فى معظمها عن أهم الموضوعات وأفضل الأساليب التى انتهجها عدد من أهم فنانى السينما فى العالم من مختلف الأجيال، تلك الأفلام التى ترسم صورة مبدئية ومؤشرات لملامح فن السينما فى القرن الحالي.



السينما العالمية المعاصرة



وحول أهداف الكتاب يضيف: أسعى من خلال قراءتى للأفلام أن أقدم رؤية نقدية وحصادا لمشاهداتى وعضويتى فى لجان تحكيم عربية ودولية، وأن أطلع القارئ العربى على أفلام حديثة لا غنى عن مشاهدتها للتعرف على واقع السينما المتميزة فى العالم. فلا غنى لأى مهتم أو عامل فى مجال السينما عن التعرف عليها للإلمام بواقع فن الفيلم المعاصر، وكذا على تلك الأعمال التى تشكل بصورة أو بأخرى الملامح الأساسية لسينما الفن التى نصبو إليها جميعا من أجل الارتقاء بفن السينما فى بلادنا، وحتى نواكب أحدث ما حققته السينما من روائع، وما طرأ عليها من متغيرات وما طورته من أساليب.



يذكر أن سلسلة آفاق السينما تصدر برئاسة تحرير الدكتور يحيى عزمى ويدير تحريرها أيمن الحصري، غلاف العدد للفنان طارق راضي.