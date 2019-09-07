صدر حديثًا كتاب "سقط الـ CIA" للكاتب أشرف شتيوى

صدرت حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية من كتاب "سقط الـ CIA" للكاتب أشرف شتيوى.

يقول المؤلف، إن الكتاب يقدم أدلة وحكايات حقيقية تكشف فضائح الاستخبارات الأمريكية وتاريخها، ويتعرض لاختراق المخابرات للأوساط الثقافية.

ويتناول الكتاب معلومات عن مؤسسة الاستخبارات الأمريكية وعن مكانها وموقعها داخل الولايات المتحدة وعن طبيعة تحصينها، ثم يتطرق فى الفصل الثانى إلى طريقة وكالة الاستخبارات فى تجنيد الجواسيس، شارحا الخطوات التفصيلية لعملية انتقاء الجاسوس وتجنيده وتدريبه، إلى جانب عملية تنصت الوكالة على الاتصالات فى العالم وخاصة على القادة والزعماء ورؤساء الأحزاب والسياسين ورجال الأعمال من خلال الأقمار الصناعية ذات وظيفة الاستطلاع الإليكترونى، عمليات التجسس الدولية متوسعا فى الحديث عن العراق وإيران.