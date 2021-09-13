أحمد القرملاوي يصدر روايته الجديدة “قميص لتغليف الهدايا”

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية المجموعة القصصية "قميص لتغليف الهدايا" للروائي والقاص أحمد القرملاوي. وقال القرملاوي عن مجموعته الجديدة: "تتكون المجموعة القصصية "قميص لتغليف الهدايا"، من ١٧ قصة تتناول الإنسان ومعاناته مع الخوف والوحدة والعزلة والموت، وأيضًا مواجهاته مع هذه المخاوف والأشباح، من خلال قصص متنوعة الطول والأسلوب."



أحمد القرملاوي



أحمد القرملاوي، روائي وقاص مصري، من مواليد القاهرة عام 1978، انتقل مع أسرته لدولة الكويت في سن مبكرة وأمضى هناك مراحل تعليمه المدرسي، حتى تخرج في المدرسة الأمريكية الدولية عام 1996 محققًا المركز الأول على مستوى الخليج العربي في البكالوريا الدولية (IB)، ثم عاد لمصر لدراسة هندسة التشييد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرج فيها متحصلًا على المركز الأول لدفعة الهندسة 2001. حصل على درجة الماجستير من جامعة إدنبرة , اسكتلندا. وهو متزوج وله ثلاثة أبناء ويعمل مديرًا لشركته الخاصة في مجال التصميم المعماري والتصميم الداخلي.

شرع في نشر أعماله الإبداعية منذ عام 2012 حيث صدرت أولى تجاربه خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2013، وهي مجموعة قصصية بعنوان "أول عباس" مع دار الرواق للنشر والتوزيع، ثم تبعتها روايته الأولى "التدوينة الأخيرة" التي نشرتها الدار المصرية اللبنانية في أغسطس 2014، واستمر في التعاون مع الدار المصرية اللبنانية في روايته التالية "دستينو" الصادرة في يوليو 2015، وأخيرًا رواية "أمطار صيفية" التي صدرت نهاية عام 2016. إلى جانب الكتابة، يهوى التصوير الزيتي والموسيقى ويجيد العزف على العود والبيانو.

منذ استلام الجائزة، أصدر الكاتب أحمد القرملاوي رواية "نداء أخير للركاب" التي عمل عليها لمدة ثلاثة أشهر، وتمكن مع ناشري "الدار المصرية اللبنانية" من نشرها في شتاء 2018. وحازت الرواية على جائزة أفضل رواية من الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في فبراير الماضي.

اتجه بعد ذلك لإتمام مشروع قصصي كان قد شرع فيه قبل سنوات، فقام بتحرير بعض القصص القصيرة وإعادة كتابة البعض الآخر، كما أنجز عددًا من القصص الجديدة التي كان يحتفظ بأفكارها وحبكاتها حتى يفرغ من مشاريعه الروائية المعلّقة. ومؤخرًا بدأ مشروعًا روائيًّا جديدًا وطموحًا، يطمح لإنجازه مع نهاية العام 2019.