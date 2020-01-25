صدر للكاتب الصحفي مصطفي بكري (عبدالناصر والثوره المضادة)

صدر عن دار سما للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب الصحفي مصطفي بكري، بعنوان (عبدالناصر والثوره المضادة ) يتناول الكتاب مواقف عبدالناصر في مواجهة الثورة المضادة داخليا وخارجيا ، والتي استهدفت مشروع الثورة التحرري في مجالاته الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويكشف بكري في كتابه الجديد تفاصيل مؤمرات الاخوان والقوي الرجعية التي إستهدفت مشروع الثورة وأهدافها منذ البداية،كما يتناول الكتاب بالوثائق المواجهات التي جرت بين عبدالناصر وبعض رجالات النظام داخل اجتماعات مجلس الوزراء وغيرها ،حيث يكشف الكاتب عن حقيقة مواقف عبدالناصر من المعارضة والمظاهرات التي شهدتها البلاد عام ١٩٦٨ وغيرها من المواقف.

وقد أهدي الكاتب كتابه إلى القائد الوطني الجسور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يواجه نفس المؤمرات مؤكدا أن القوي التي تتآمر هدفها بالأساس وأد أي مشروع وطني يستهدف النهوض .

وكان الكاتب أرد من وراء إصدار هذا الكتاب التأكيد أن المواجهات والمؤمرات التي تجري ضد المشروع الوطني لمصر في عهد الرئيس السيسي هي تكرار لنفس النموذج الذي إنتصر عليه الرئيس جمال عبدالناصر في حقبتي الخمسينات والستينات

الكتاب يعرض حاليا في معرض الكتاب ،حيث يلقي إقبالا كبيرا من الجمهور.