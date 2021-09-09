صدر للناقد محمد عبد المطلب، "قراءة الشعر.. شاعر وقصيدة شاعر وديوان"

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أحدث إصدارات الناقد الكبير محمد عبد المطلب، تحت عنوان "قراءة الشعر.. شاعر وقصيدة شاعر وديوان".



محمد عبد المطلب، هو أستاذ النقد والبلاغة كلية الآداب، جامعة عين شمس، وله أكثر من ثلاثين مؤلفًا فى النقد والبلاغة، وحاصل على كثير من الجوائز المصريّة والعربية والفرنسيّة، حصل على ليسانس دار العلوم 1964 جامعة القاهرة، ماجستير في النقد والبلاغة، كلية دار العلوم 1973، دكتوراه في النقد والبلاغة، آداب عين شمس 1978 ، يعمل أستاذا للنقد والبلاغة.



كتاب قراءة الشعر



من أعماله المنشورة اتجاهات النقد والبلاغة فى القرنين السابع والثامن الهجريين، دراسات فى النقد القديم، وجدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربي القديم، وأسلوبية البلاغة، والبلاغة والأسلوبية، وقراءة ثانية فى شعر امرئ القيس، العلامة والعلامية، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، عز الدين إسماعيل ناقدا، جمع وتدقيق ديوان شوقي (الشوقيات)، سلطة الشعر، شعراء السبعينيات وفوضاهم الخلاقة، الأعلام الذهبية، القراءة الثقافية، اللغة والهوية، قراءات في اللغة والأدب والثقافة.



حصل عبد المطلب على عدة جوائز وتكريمات منها: جائزة البحوث الممتازة . جامعة عين شمس 1986، جائزة مؤسسة البابطين في النقد الأدبي 1991، جائزة مؤسسة يماني في نقد الشعر 1994، وسام فارس من الحكومة الفرنسية 1997، الجائزة التقديرية في الفنون والآداب – جامعة عين شمس 2006، جائزة رجاء النقاش ( اتحاد الكتاب ) 2009، جائزة الدولة التقديرية لعام 2018.