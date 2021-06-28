صدر مؤخرا للدكتور خالد منتصر، كتاب جديد تحت عنوان "يوميات تنويرية"

صدر مؤخرا أحدث كتب الإعلامى والمفكر الدكتور خالد منتصر، كتاب جديد تحت عنوان "يوميات تنويرية"، وسوف يتوفر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انعقاده خلال الفترة 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس...





الكتاب يقع فى 250 صفحة، ويعد بمثابة دروس تنويرية للشباب، وكيفية الرد على المتطرفين بمنطق وعقل وهدوء، كما يناقش قضايا صادمة، تلقى أحجارا فى المياه الراكدة.



ويحاول خالد منتصر من خلال الكتاب، أن يكون جبرتى التنوير، برصده قضايا وإشكاليات مصرية وعربية يومية، من خلال نظرة تنويرية، فضلا عن مناقشته لكل الخرافات اللاعلمية والاجتماعية والتراثية المنتسبة للدين، وهو بمثابة دروس تنويرية للشباب كيف يرد على المتطرفين بمنطق وعقل وهدوء.



يوميات تنويرية



وأصدر الدكتور خالد منتصر، العديد من الكتب منها «الختان والعنف ضد المرأة»، حيث يتناول به ظاهرة الختان، التى لا زالت تجرى فى مصر، التى تحتل المرتبة الأولى فيها حتى الآن، مؤكدًا أن الظاهرة عادة بربرية وليست عبادة، كما يناقش الكتاب عدد من الظواهر الأخرى من العنف ضد المرأة مثل الضرب والزواج المبكر، وكتاب«"لكم سلفكم ولى سلفي»، والذى يناقش مصطلح السلف، ويثبت أن هناك سلفا مستنيرًا فى التاريخ الإسلامى يمكن العودة إليه، وهناك سلف آخر اختاره تيار الإسلام السياسي، ليخدع به الشعوب.



وكتاب «بورتريهات بألوان الشجن»، وهو مجموعة بورتريهات لمثقفين مصريين قتلهم الاكتئاب، وتعرضوا لصراع ما بين أحلامهم التس بلا سقف، ومجتمعهم المتحفظ الذى من يعانى من «فوبيا» التغيير، ومنهم الشاعر صلاح عبدالصبور، والكاتب سلامة موسى، والعلامة جمال حمدان وغيرهم.كتاب «الجنس تواصل لا تناسل»، يتحدث عن العلاقة الجنسية كعلاقة حب وتواصل بشكل علمي، ويطرح الكتاب أسئلة مسكوتا عنها يخجل المجتمع من مواجهتها وتسبب كوارث خلف الأبواب المغلقة فى البيوت العربية