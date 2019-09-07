صدر مؤخرًا كتاب جديد تحت عنوان "الإرهاب الجديد"

صدر مؤخرًا عن دار النخبة للنشر والتوزيع، كتاب جديد تحت عنوان "الإرهاب الجديد: رؤية نظرية مع تطبيقات على بعض التنظيمات الإرهابية المعاصرة"، تأليف الدكتور خالد كاظم أبو دوح، أستاذ علم الاجتماع المشارك – جامعة سوهاج.



هذا الكتاب يناقش بعض الأفكار المرتبطة بمسألة الإرهاب الجديد، ويقدم رؤية تحليلية نقدية لمجمل هذه الأفكار، ويسرد بشكل مفصل أهم التحولات التى طرأت على الإرهاب المعاصر، وخلقت منه شكلاً جديداً للإرهاب.



الكتاب يتناول أيضًأ بعض القضايا الهامة المرتبطة بالإرهاب الجديد، مثال طبيعة العلاقات الطفيلية بين الإرهاب والإعلام، وتقديم تحليل لفكرة تجنيد النساء، أو انضمام النساء للتنظيمات الإرهابية فى تحول خطير، فى طبيعة فكرة التجنيد لدى التنظيمات الإرهابية، خاصة فيما يتصل باستخدام النساء كمقاتلات، وتنفذن بعض العمليات والممارسات الإرهابية.



ويقدم الكتاب تطبيقات على بعض الحركات الإرهابية المعاصرة، مثال داعش، كما يناقش الكتاب فى الجزء الثانى بعض القضايا المرتبطة بتطور جماعات الإسلام السياسى فى مصر، خاصة مع بدايات ثورة 25 يناير، حتى ما بعد ثورة 30 يونية، وكيف انتهى الحال ببعض تنظيمات الإسلام السياسى فى مصر، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، إلى بث العنف والإرهاب في المجتمع المصري، والدخول في صراع ونزاعات دموية سواء مع الدولة أو مع المجتمع.



والدكتور خالد أبو دوح، مؤلف الكتاب- أوضح أن مجمل ما جاء فى الكتاب من أفكار، هو حصاد فترة عملى بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 2015م حتى 2019م، فخلال هذه الفترة انتبهت لعدد من المفاهيم والقضايا، التى هى بالأساس عقيدة الجامعة وبؤرة اهتمامها، مثال مفهوم الأمن بمعناه الشامل، ومفاهيم الإرهاب والعنف والتطرف، وعدد كبير من القضايا والمشكلات التي لها صلة مباشرة بالأمن وبالأجهزة الأمنية.