ينتظر الوسط الثقافي في بريطانيا صدور أول رواية للكاتب المسرحي آلان أيكبورن البالغ من العمر 84 عاما، وذلك بعد سنوات طويلة قضاها في كتابة المسرحيات والتي بلغ عددها 83 مسرحية، حصدت 7 منها جوائز رفيعة مثل أوليفيه، وجائزتي توني، وفارس المسرحية.



وتحمل الرواية المنتظرة عنوان “انقسام”، ومن المقرر صدورها في 13 سبتمبر، بمسرح ستيفين جوزيف الذي عمل فيه أيكبورن مخرجا في الفترة ما بين 1972 و2009.



تقع أحداث الرواية في المستقبل، حيث يتفشى مرض خطير يؤدي إلى فصل الرجال عن النساء، تسرد الأحداث من خلال شخصية تدعى سويان وشقيقها الأكبر، ويعيشان تحت حكم ديكتاتوري وسلطوي.



ونقلت صحيفة “ذا جادريان” البريطانية عن أيكبورن قوله: “أشعر وكأنني أنتظر عملي الأول على الرغم من إصدار كل هذا الكم من المسرحيات”.



وأشار إلى أن فكرة الرواية تم اقتباسها من عمل مسرحي قدمه قبل ذلك عام 2015، ولكنه أجرى بعض التعديلات لتتناسب مع طبيعة الرواية.



أحدثت المسرحية وقت عرضها حالة من الجدل، إذ قال الناقد المسرحي بصحيفة “ذا جارديان” مايكل بيلينجتون: “عمل يدل على أن الكاتب قارئ جيد لما يحدث في الوقت الراهن فضلًا على أنه صاحب نظرة متشائمة إزاء المستقبل”.



ووصفتها صحيفة “التلجراف” بأنها “عقاب ملحمي”، فيما قالت صحيفة “التايمز” إن المسرحية جيدة ولكنها غير مناسبة للمسرح ستكون عملًا روائيًا عظيمًا.



أما الناشر فاعتبر أن الرواية حكاية رمزية تسلط الضوء على حياة الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات سلطوية، حيث القمع، وتحريم الحب، والتمرد أو الاعتراض أيضًا.