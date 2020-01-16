صدور أول نسخة عربية من كتاب ”رسائل يونغ وفرويد“

أصدرت المترجمة السورية زهرة حسن حديثًا، أول نسخة عربية من كتاب ”رسائل يونغ وفرويد“، التي تجسد تداخل العلمي بالشخصي ومدى التطرف في الصداقة والعداوة بين اثنين من أبرز أعلام الفكر.

ويضم الكتاب مجموعة رسائل متبادلة، مطلع القرن العشرين، بين طبيب الأعصاب النمساوي ومؤسس التحليل النفسي السريري سيغموند فرويد، وعالم النفس السويسري ومؤسس علم النفس التحليلي كارل يونغ، وكيف انعكست الخلافات على علاقة وطيدة بُنيت على أسس علمية واحترام متبادل.

”رسائل يونغ وفرويد“، من إصدارات منشورات ”تكوين“ ودار ”الرافدين“، أواخر العام الماضي، ويقع في 533 صفحة من القطع المتوسط.

المترجمة في سطور

زهرة حسن؛ مترجمة وكاتبة مقالات، سبق أن ترجمت رواية ”آكلو اللوتس“ للكاتبة تاتيانا سولي، ورواية ”كل النور الذي لا نراه“ للكاتب أنتوني دوير، التي حازت بها على جائزة ”سامي الدروبي“ للترجمة من وزارة الثقافة السورية عام 2018.