صدور الترجمة العربية لـ "الرجل الغاضب" للكاتبة النرويجية جرو داهل

صدرت حديثاً الترجمة العربية لـ "الرجل الغاضب" للكاتبة النرويجية جرو داهل عن دار نشر الترجمان ضمن سلسلة "حكايات من النرويج"...

وتتناول القصة المصورة الظروف المعيشية الصعبة لبعض الأطفال، فتلقى نظرة جادة على ضعفهم فى عالم الكبار، وتبعث برسالة مهمة للأطفال الذين تشبه حياتهم حياة "بوى" بطل القصة مفادها: "أنت لست وحدك، إنها ليست غلطتك، يجب أن تخبر أى شخصٍ تثق به عما يحدث لك، لأن حياتك لا يجب أن تكون على هذا النحو".

الرجل الغاضب

وقالت در النشر فى بيان لها، إن الكتاب مناسب للأطفال من سن 5 سنوات، وكذلك للآباء والمعلمين وعلماء النفس ومستشارى الأسرة وغيرهم من البالغين الذين لهم علاقة بالآباء والأطفال.

وعن المؤلفة جرو داهل والرسام سفاين نيهوس:

جرو داهل (مواليد 1962) تكتب للأطفال والبالغين، واشتهرت كمؤلفة لكتب الأطفال بكتبها الشعرية حول موضوعات لا تحظى باهتمام كبير، وتحتل مجموعاتها الشعرية "ألغاز المطر" و"مائة ألف ساعة" مكانة بارزة فى الشعر النرويجى الحديث، كما نشرت عددا من الروايات والقصص القصيرة.

وسفاين نيهوس (مواليد 1962) رسام وكاتب أطفال نرويجى، هو الأخ التوأم لرسام الكاريكاتير إيجيل نيهوس، تلقى تعليمه فى الأكاديمية الوطنية النرويجية للحرف والصناعات الفنية فى أوسلو من 1981 إلى 1985، عمل رسامًا فى العديد من الصحف، ومنذ 1995 يؤلف ويرسم للأطفال مع زوجته جرو داهل، يستخدم تقنيات رسم متنوعة من القلم الرصاص والألوان المائية إلى الملصقات الورقية والتقنيات الرقمية.