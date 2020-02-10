صدور الجزء الثانى من مذكرات الكاتب الروسى مكسيم غوركى

صدر حديثاً عن دار مسعى ومكتبة لوتس الجزء الثانى من مذكرات الكاتب الروسى الكبير مكسيم غوركي بعنوان (بين الناس)، ترجمها عن الروسية العمانى أحمد الرحبى، وكان الجزء الأول قد صدر العام الماضى من المذكرات بعنوان (الطفولة)، وفى انتظار الجزء الثالث من السيرة الذاتية.

بين الناس

عاش مكسيم غوركي (28 مارس 1868 - 18 يونيو 1936)، أديب وناشط سياسى ماركسى روسى، مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية التى تجسد النظرة الماركسية للأدب، حيث يرى أن الأدب مبنى على النشاط الاقتصادى فى نشأته ونموه وتطوره، وأنه يؤثر فى المجتمع بقوته الخاصة، لذلك ينبغى توظيفه فى خدمة المجتمع.

ولد فى نجنى نوفجراد عام 1868، وأصبح يتيم الأب والأم وهو فى التاسعة من عمره، فتولت جدته تربيته، وكان لهذه الجدة أسلوب قصصى ممتاز، مما صقل مواهبه القصصية. وبعد وفاة جدته تأثر لذلك تأثرأ كبيراً مما جعله يحاول الانتحار.



تعنى كلمة غوركي باللغة الروسية "المر" وقد اختارها الكاتب لقبا مستعارا له من واقع المرارة التى كان يعانى منها الشعب الروسى تحت الحكم القيصرى والتى شاهدها بعينه خلال المسيرة الطويلة التى قطعها بحثا عن القوت، وقد انعكس هذا الواقع المرير يشكل واضح على كتاباته وبشكل خاص فى رائعته "الأم".



أهم أعماله: رواية الأم، رواية الطفولة، مسرحية الحضيض، قصيدة "انشودة نذير العاصفة"، الطفولة 1913-1914، الأعداء؛ دراما؛1906، جامعاتى 1923، إضافة للعديد من المسرحيات والقصص والمقالات.