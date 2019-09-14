صدور "الحاجة المذهلة إلى الاعتقاد" تأليف جوليا كريستيفا

يصدر قريبا كتاب تحت عنوان "الحاجة المذهلة إلى الاعتقاد" تأليف جوليا كريستيفا، ترجمة حنان درقاوى، عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود.

والكتاب ثمرة لقاء جمع الكاتبة مع ناشر أعمالها فيما يشبه المناظرة حول عدد من القضايا الشائكة، كعودة الأديان وصدام الحضارات والتطرف والإرهاب والعدمية، وفيه تفكر جوليا كريستيفا فى الحاجة إلى الإيمان بشكل جدى وبعيدا عن الإنكار الذى مارسته الحداثة الغربية تجاه الحاجة الملازمة للإنسان والتى حللها إيميل دوركهايم فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

تقول جوليا كريستيفا فى الكتاب إن تفكيرها استمرار للتحاليل عن طبيعة الإيمان، الطقوس الدينية والقرابين والصلوات، إنها تعود إلى قول باسكال "الفكر يؤمن بشكل طبيعى"؟

ولدت جوليا كريستيفا بسيلفن في بلغاريا عام 1941 وهي محللة نفسانية وفيلسوفة فرنسية تعمل كاستاذة بجامعة باريس ديدرونشرت نحو ثلاثين كتابا خاصة عن كاتبات ومثقفات بارزات من مؤلفاتها "شمس سوداء, الاكتئاب" عن منشورات جاليمار، العبقرية النسائية عن دار جاليمار، قتل في بيزنطة عن جاليمار والكثير من الأعمال التي أثرت على الحياة الفكرية في فرنسا والعالم.