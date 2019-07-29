صدور "الحجاب.. نساء يكتبن حول تاريخه"

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة، النسخة العربية من كتاب "الحجاب.. نساء يكتبن حول تاريخه وأبعاده السياسية"، من تحرير جينفر هيث، ومن ترجمة وتقديم ربيع وهبة.

يضم الكتاب 21 فصلا بقلم 21 كاتبة، وتحاول الكاتبات تناول الحجاب من كافة الأوجه السياسية، الدينية، التاريخية، والاجتماعية.

وجاء في المقدمة التي أعدها المترجم: "على غير المتوقع، لا يذهب الكتاب في تعامله مع الحجاب إلى التأييد أو المعاداة. إذ لا تقف الكاتبات موقف القابض على الحقيقة دون غيرهن على الكوكب، بل هو بالأحرى يضم آراء ذكية تجعلك مع أول أثر، تقرر الالتفات إلى ردود الآخر، ثم تقدره، وتحترم اختياراته، فلا تفرض عليه ولا تمنحه، ربما تكتفي في تعاملك معه بتقدير عميق لخبرته وآرائه دون أن يحدث عكس ذلك من حروب تستند إلى أنك أنت الصواب ودونك الخطأ".

المترجم ربيع وهبة، عمل مترجما حرا لفترة طويلة، ترجم خلالها عددا كبيرا من الأبحاث والدراسات في مجال علم النفس والفلسفة والاجتماع والسياسة والفلسفة والعلوم.

ترجم عددا كبيرا من الكتب المهمة إلى العربية، نذكر منها، "كوكب العشوائيات"، "حل الدولة الواحدة"، "السلطة والرخاء"، و"المرجع في علم النفس السياسي".