البوابة - صدر حديثًا الطبعة العربية من رواية الكتاب البري، عن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، من تأليف خوان بيرو، وترجمة رحاب وهدان.

صدور الطبعة العربية من رواية " الكتاب البري" لخوان بيرو

عن الرواية

وتعتبر الرواية، هي العمل الفائز بجائزة مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي، والتي قدمها المركز القومي للترجمة بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة، وتم الإعلان عن الفائز في حفل أقيم بالمركز القومي للترجمة في يونيو الماضي.

صدور الطبعة العربية من رواية " الكتاب البري " لخوان بيرو

عن المؤلف

يذكر أن مؤلف الرواية خوان بيورو، هو كاتب وصحفي ولد في مدينة المكسيك عام 1956، وعمل مدرسا بالجامعة الوطنية بالمكسيك "أونام" وأستاذًا زائرا في جامعات مختلفة مثل "يالي، برينستون، وستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبومبو فابرا في برشلونة، إسبانيا، وكذلك في مؤسسة الصحافة الجديدة التي أسسها جابريل جارسيا ماركيز".

كمل عمل كصحفي وكاتب عمود في جريدة "ريفورما" بالمكسيك، وراسل وسائل إعلام دولية مثل "نيويورك تايمز بالولايات المتحدة الأمريكية، والباييس بإسبانيا، والميركوريو بتشيلي" وآخرين، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة "لا خورنادا" الأسبوعية.

ودرس علم نفس بجامعة إيزتابالابا المستقلة، وهو أيضا دكتور فخري في جامعة متشواكانا في مدينة سان نيكولاس دي هيدالجوة جامعة ميتروبوليتانا المستقلة، وعضوا في هيئة تدريس جامعة الكولخيو نسيونال منذ عام 2014.

وحصل خوان بيورو في عام 2012 عن مجمل أعماله، على جائزة خوسيه دونوسو في أمريكا اللاتينية، وفي عام 2018 حصل على جائزة مانويل روخاس، كلاهما في دولة تشيلي، من بين الجوائز التي حصل عليها في المكسيك جائزة مازاتلان في الأدب عن كتابه من المقالات الأدبية "ممتلكات شخصية"، كما حصل أيضًا على جائزة خابيير بييا أوروتيا.

وحصل في إسبانيا على جائزة هيرالدي عن قصته "الشاهد"، وفي الأرجنتين عن جائزة "أيه سي إى" عن عمله المسرحي "فلسفة الحياة"، بينما حاز في كوبا على جائزة خوسيه ماريا أرجوداس عن روايته "الشعب المرجانية".

وتم بيع أكثر من مليون نسخة من قصته "الكتاب البرى"، ومن أحدث أعماله "أرض الميعاد" عام 2021، "اختبار استثنائي" عام 2020، و"دوار أفقي"، و"مدينة تسمى المكسيك" في عام 2018.

وكان المركز القومي للترجمة، قد أطلق الدورة الأولى من المسابقة بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة، حيث تهدف إلى مد جسور التواصل من خلال ترجمة نقل ثقافة المكسيك إلى القارئ العربي.

‏‎ويحصل الفائز على جائزة قدرها ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير، بإلإضافة إلى مجموعة أعمال عن الأدب المكسيكي، كما يتم نشر العمل ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.

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