البوابة - صدر حديثا عن دار الساقي للنشر، فى بيروت، كتاب بعنوان "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" للكاتبة الدكتورة ليلى العبيدي، يناقش كتاب "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" نشأة الحضارة العربية والإسلامية، منذ القرون الأولى وكيف نشأت علاقة وطيدة بين القص والمقدس مُشكلة أصول التراث العربي- الإسلامي الذي ضربت جذوره في عمق التاريخ وامتدت إلى يومنا هذا.

صدور "القص والمقدس في التراث العربي الإسلامي"

عن الكتاب



ينهل كتاب "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" من العلوم المختلفة كعلم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والسيميائيات وتاريخ الأفكار والتحليل النفسي ليتصدى للتراث الأدبي القديم برؤية ومنهج جديدَين، ويقدم إلى الباحثين دراسة متكاملة عن أحوال القص في علاقته بالمقدس بين ثقافة الخاصة وثقافة العامة، حتى نهاية القرن السابع للهجرة.



ليلى العبيدى

من مواليد تونس 1975، حصلت على شهادة أستاذية في اللغة والآداب العربية من تونس، وشهادة تعمُّق في البحث من «كلية الآداب» بمنوبة. لها مقالات عدَّة حول حقوق المرأة في الإسلام، والتصوُّف، والفقر، والعَولمة. شاركت في عدد من الملتقيات الوطنية والدولية. عملت كأستاذة الحضارة القديمة بـ (المعهد العالي للعلوم الإنسانية) في (جامعة المنار) بتونس، ولها عددٌ من البحوث المحكمة في مجلات عالمية وعربية، ومشارِكة في أكثر من ندوة ومؤتمر عربي ودولي. تعمل حالياً أستاذة الأدب القديم بقسم اللغة العربية، في كلية الآداب بجامعة الشارقة.

الإنتاج العلمي:

الكتب :-

2006 : كتاب "حقوق المرأة في الإسلام (باللغة الإنجليزية) صادر عن المعهد العالي للسلم والعدالة الإجتماعية بلوس انجلوس امريكا (كتاب جماعي)

2010 : الفقه في الإسلام دار الساقي ، بيروت

المقالات :-

2004 : مظاهر الدين الإسلامي في رحلة بن فضلان عن أعمال وحدة البحث بجامعة تونس تحت إشراف الدكتور وحيد السعفي

2005 : عمر من المنظور الشيعي حوليات الجامعة التونسية تحت إشراف الدكتور عبد المجيد الشرقي كلية منوبة .

2006 : تصنيف العلوم عند علماء المسلمين تحت إشراف الدكتور فرحات الدريسي بكلية الآداب منوبة تونس

2007 : صورة المرأة في كتاب أحكام النساء لابن الجوزي تحت إشراف الدكتور توفيق بن عامر كلية الآداب منوبة، تونس

2009 : مظاهر الزينة عن النساء في الحضارة العربية الإسلامية (بالفرنسية) من أعمال المؤتمر الرابع لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بالجزائر

2012 : الفكاهة في الإسلام مجلة Leaders ابريل رقم 88



المصدر: اليوم السابع / جامعة الشارقة

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