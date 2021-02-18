صدور الكتاب الثالث من "الموسوعة المندائية" في ثلاثية الماء والضياء والحياة

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدر الكتاب الثالث من « الموسوعة المندائية » بعنوان (الماء - الضياء - الحياة) للمفكر والأديب الدكتور/ "بشير عبد الواحد يوسف" المقيم في السويد. الكتاب يقع في 152 صفحة من القطع الكبير ، متضمنًا خمسون مقالاً متنوعًا. قام بتقديم الكتاب: الكنزبرا/ سلوان شاكر. أحد أشهر رجال الدين لدى طائفة الصابئة المندائيين.



الكتاب يجمع ما بين العلم والدين، المادة والروح، بين الموجود والميثافيزيقيا. حيث يتناول بأسلوب علمي مبسط قدسية الماء والضياء في الدين المندائي، استنادًا إلى النظريات العلمية وتعاليم كتاب "الكنزا ربا" الكتاب المقدَّس لدى طائفة "الصابئة المندائيون".

سعى المؤلف في هذا الكتاب إلى إيجاد مقتربات بين النصوص الدينية التي تشرح أهمية الماء والضياء والحياة في عملية الخليقة، وما توصل له العلم من نظريات وقوانين، وتطرق في هذا الإطار إلى موضوعات معقدة، كالخلق وفلسفة الحياة والماء وانبثاق النور والضياء، بهدف الوصول إلى فهم سلس ومخارج آمنة لتلك الموضوعات الشائكة.



«الماء - الضياء - الحياة» هو الكتاب رقم 14 في مسيرة المؤلف الفكرية والإبداعية، والتعاون التاسع له مع "مؤسسة شمس للنشر والإعلام" خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2021.