صدور المجموعة القصصية "فوات الحيوات" ليوسف زيدان

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "فوات الحيوات" للكاتب والروائي يوسف زيدان، حيث من المقرر أن تطرحها الدار في منافذ بيعها المختلفة للجمهور.

وأعلن "زيدان" صدور المجموعة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا:" بعد لأيٍّ، وطول طَيٍّ ولَيٍّ، أصدرت دارُ الشروق مجموعتي القصصية الرابعة (فَوَات الحَيْوات) المشتملة على ١٦ قصة قصيرة، تعكس في مجموعها خواء حياة الناس في زماننا الحالي، الشحيح، وسُدى واقعنا الهزلي الذي لا حكمة فيه.. ولا حكمة خلفه".

جدير بالذكر أن آخر أعمال يوسف زيدان والتي طرحها كانت رواية "فردقان.. اعتقال الشيخ الرئيس"، نهاية العام الماضي، وتقدم الرواية صورة كاملة عن حياة ابن سينا من "أعماله، وأفكاره، وفلسفته، ومشاعره الداخلية، وانعكاسها على كتاباته"، كما تتناول العصر الذي عاش فيه، والحكام الذين عاصرهم، وتتطرق بالتفصيل إلى فترة اعتقاله بداخل قلعة "فردقان" وكيف أثرت هذه الفترة وانعكست على شخصيته وتفاصيل حياته وكتاباته.