صدور ترجمة "حديقة الضباب" للكاتب تان توان إنج

صدرت عن دار سؤال للنشر والطباعة والتوزيع والترجمة ببيروت، رواية "حديقة الضباب"، للكاتب والروائي الماليزي "تان توان إنج".

"حديقة الضباب" هي الرواية الفائزة بجائزة مان بوكر للكتاب الآسيويين عام 2012، وهذه الجائزة استحدثت عام 2007 لتكون عاملاً لجذب الاهتمام العالمي إلى أعمال الكتاب الآسيويين.

ولد "تان توان إنج" في جزيرة بينانج الواقعة في الشمال الغربي لإندونيسيا ونشأ فيها ثم انتقل مع عائلته للإقامة في كوالالامبور العاصمة الاتحادية الماليزية، وتخرج من الجامعة ليحصل على إجازة في القانون متخصصًا في قانون "الملكية الفكرية"، ثم تفرغ للكتابة وظهرت روايته الأولى "هِـبة المطر" عام 2007 عندما كان يواصل دراسته لنيل شهادة الماجستير في القانون في جامعة كيب تاون الجنوب إفريقية.

و"تان توان إنج" من مواليد عام 1972 من أصول صينية، ونشأ في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث قضى معظم فترات طفولته ومراهقته وصولاً إلى مرحلة الدراسة الجامعية، حيث انتقل للعيش في بريطانيا حيث درس القانون في جامعة لندن، قبل أن يعود إلى بلده ليعمل محاميًا ومتطوعًا في أحد المؤسسات القانونية في العاصمة.

رغم أن مسيرة "تان توان إنج" الأدبية ما زالت تقتصر على روايتين فقط، إلا أن هاتين الروايتين حققتا نجاحاً كبيراً في ماليزيا ومختلف دول العالم، وقدمتا له شهرة وتقديرًا كبيرًا على الصعيدين الأدبي والشعبي في ماليزيا والعديد من دول العالم، وهو ما جعله اسمًا مترددًا بكثرة على قوائم الجوائز الأدبية في العديد من المحافل الأدبية في العالم.