صدور ترجمة رواية "خمسة تقابلهم في الجنة"

صدر حديثا عن المركز الثقافي العربي في المغرب، ترجمة رواية "خمسة تقابلهم في الجنة" للمؤلف الأمريكي ميتش ألبوم، وأضاف الناشر للنسخة العربية عبارة «تصالحك مع الحياة».

وكتب على غلاف الرواية: «القصة التي ستقرأها ما هي إلا تخمين، أمنية، على نحو ما، أن يدرِك الناس الذين لم يشعروا بأهميتهم هنا في الحياة الدنيا، كم كانوا مهمين، وكم كانوا محبوبين».

الرواية هي حكاية شيقة ومثيرة للجدل إلى حد ما، يطرح فيها الكاتب تساؤلات يومية في حياة شخص بسيط يمر بأحداث يومية قد تتقاطع مع حياة أي إنسان في أي مجتمع أو أي بقعة جغرافية، إلا أن ما يميزه هو سرد أحداث حياة البطل بشكل عكسي، من النهاية إلى البداية واجدًا الصلة بين أشخاص سائرين كل في طريقه، كل في عالمه الخاص.