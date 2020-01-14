صدور ترجمة رواية ”قشرة الجوزة“ للروائي الإنجليزي إيان ميكوان

يعرض الروائي الإنجليزي إيان ميكوان أحداثا متراكبة على مسرح الجريمة، بأجواء بوليسية تدعو للتوتر، في روايته ”قشرة الجوزة“ الصادرة عن مجموعة روايات للنشر 2020، وبترجمة من إيمان أسعد.

وتعتمد “ قشرة الجوزة“ على التناص مع المسرحية العالمية الكلاسيكية ”هاملت“ للأديب شكسبير، ووضح أن هذا التناص يبدأ مع الأبيغراف الذي يتصدر الكتاب، والذي منه يستوحي الروائي إيان مكيوان عنوان روايته. وعلى طول عرض الاحداث يستمر ميكوان في الاستلهام من نص هاملت، ومن نصوص شكسبيرية أخرى، مثل ”مكبث“ و“السونيتات“، ويضمن روايته بأحداث وصور استعارية وبلاغية، مطابقة لما جاء في نصوص شكسبير، بما في ذلك الأسلوب الديالوجي، والمونولوجي في النص، وحتى أسماء الشخصيات.

تتناول الرواية، ومن خلال رحلة سردية، أحداثا متتابعة على مسرح الجريمة، حيث يُقدم الأخ كلود على قتل أخيه جون، من أجل الاستيلاء على بيته وزوجته ترودي، والتي تتورط في التآمر على الزوج. ويكون الانحسار الحكائي دائرا حول الجنين المحمول في رحم الزوجة، الذي يروي إرهاصات هذه الجريمة، ويقدم وصفا دقيقا، وهو في رحم الأم، لشخصيات الأب والأم والعم، على الرغم من المكان المعتم الذي يقبع فيه، الذي حكم عليه بصفتي العمى والبكم، قبل أن يخرج إلى العالم.

قشرة الجوزة، حكائية سردية برمزية عالية، وتناص مُتقن مع ”هاملت“ شكسبير، يستغلها ميكوان في إسقاط قناعات وتحليلات قد لا تصل إلى حد القيمة الأخلاقية، لكنها تطرق على الزجاج، حول وهم الحضارة الإنسانية، على الرغم من اعترافه بتقدمها، إلا أنه يشير إلى انجراف الحس الإنساني إلى منطقة أشبه بالهاوية، فالحروب، والنزاعات الدينية والعرقية، والنفعية لا تزال تنهش جسد العالم، كل هذا يتطرق له على هامش حدث وحيد في روايته.