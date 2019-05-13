صدور ترجمة عربية لرواية جبل الروح للكاتب الصينى جاو شينجيان، ترجمة بسام حجار ومارى طوق.



وجاء على غلاف الرواية "رواية جبل الروح بمثابة أوديسة فى ريف الصين، حيث يفتش الكاتب عن جبل على حدود الخيال والحقيقة، وخلال ترحاله الدائم يروى الخفايا الشمالية التى لا تزال حية فى الأذهان، والحكم الطاوية، وقصصها فردية حيث كل شخصية مرآة لأخرى".



وأضاف الناشر "جبل الروح رواية حج وجودى وروحانى، ووثيقة أدبية لا تشبه إلا نفسها، إنها سفران، سفر فى الصين الأبدية، وسفر داخلى يرتقى فيه الكاتب بجبل روحه من خلال تعدد الأصوات والأنواع الأدبية والتأمل فى الذات. وهذه الرواية تذكر الكتاب بمسعى الرومنطيقية الألمانية إلى خلق قصيدة كونية".



يذكر أن الكاتب الصينى جاو شينجيان فاز بجائزة نوبل للآداب عام 2000.