صدور ترجمة كتاب "تدهور الحضارة الغربية" للألماني أوزفالد اشبنجلر

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في مشروع النشر بالهيئة العامة سلسلة ذاكرة الكتابة، كتاب "تدهور الحضارة الغربية" للألمانى أوزفالد اشبنجلر" ترجمة أحمد الشيبانى...

ومن المقرر أن يتوفر الكتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 52 التى تقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس يوم 30 يونيو الجارى.



ويعد أحد أعظم المؤلفات الموسوعية التي صدرت في الغرب إبان النصف الأول من القرن العشرين، فهو يعالج كافة موضوعات الحضارات الإنسانية وإنجازاتها، من فن وعلم وفلسفة ومذاهب فكرية وأديان، حيث يذهب العالم الألمانى "أوزفالد اشبنغلر" (1880-1936) إلى أن كل حضارة من الحضارات هي كل متكامل غير قابل للتجزئة وظاهرة أولية متفردة؛ وذلك لأن لكل حضارة نفسًا أولية واحدة تنطلق عنها، وتعبر برموزها عن نوازعها وطاقاتها، وأن تلك الظاهرة وهذه النفس وهذه الرموزهي التي تسيطر وتوجه جميع نتاج الحضارة من أدب وتصوير ونحت وموسيقى وعلم وفلسفة ومذاهب وأديان .

ويعالج "شبنغلر" فى هذا المصنف الضخم جميع تلك الفروع الحضارية، من خلال وفرة معلوماته الموسوعية وتنوع مصادرها، ودقة تحليلاته ومنطقه المنسق وقوة ملاحظته لكل ما يحيط به .