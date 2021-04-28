صدور ترجمة كتاب "تركيز أفضل إنجاز أكبر" لهارييت جريفي

نلقى الضوء على كتاب "تركيز أفضل إنجاز أكبر" لـ هارييت جريفى، ترجمة رائد الحكيم، والصادر عن دار نشر الساقى، والكتاب ينتمى إلى كتب التنمية البشرية وينطلق من فكرة سؤال: كيف يمكنك إنجاز المزيد وزيادة إنتاجك.



يرى الكتاب أن الإجابة عن هذا السؤال تتمثل فى القدرة على تكثيف التركيز، ويعترف الكتاب بأن هذا ليس سهلاً دئماً خاصة فى محيط دائم التغيّر.



وتشرح هارييت جريفى أهميّة التركيز والعوائق التى تمنعنا من تحقيقه، بتقديم معلومات عمليّة ونصائح حول كيفية استعادة السيطرة على حيواتنا، وعقولنا المشوشة.



وينطلق الكتاب من مقولة شهيرة لـ جوته تقول "لا تشتّت قدراتك، بل كافح لتركيزها".



وتؤكد المؤلفة أنها فى الكتاب مشغولة بالعمل على تحسين قدرات القارئ ودفعه للتركيز فيما يقوم به من أعمال، كما أنها تعمل أيضا على الاستفادة من الأثر الإيجابى لما يقرأه فى عمله وحياته الشخصيّة، فالكتابة تساعده على اكتساب عادات تنتمى للتنمية البشرية، مما ينتهى إلى تحسين علاقاته وتخفيف توتّره.



وهارييت جريفى صحفية وكاتبة بريطانية لها عدة كتب فى موضوع الصحة، وتكتب نشرات إذاعية منتظمة عن الصحة والقضايا المتعلقة بها، وصدر لها عن دار الساقى "كيف أكون مبدعاً" و"كيف أتخلّص من التوتّر"، و"كيف أكون سعيداً".