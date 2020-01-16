صدور ديوان "أحبك يا وطن" للشاعرة الإماراتية فاطمة الهاشمي

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ديوان "أحبك يا وطن" للشاعرة الإماراتية فاطمة الهاشمي "ليالي"، في 104 صفحات من القطع المتوسط، ويضم مقدمة و71 نصاً نبطياً محورها التغنّي بالوطن وأمجاده وقيادته وشمائل أهله.

وحسب بيان صحفي تلقى 24 نسخة منه، حضرت شخصية القائد المؤسس لدولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بصورة قوية في ثنايا الديوان، وبررت الشاعرة هذا الحضور اللافت بقولها في مقدمة الديوان: "لأن زايد هو الوطن الذي منحنا الأمان، أضاء بالفرح عتمة ليالينا، لوّن فضاءات الوطن بحبه الكبير، غرس الخير في دروبه، وبث الطيب في نفوسنا. منه استقينا كيف نحب ونعامل الآخرين. زايد هو من علّمنا أبجدية عشق الوطن والانتماء لهذه الأرض".

وتوزعت نصوص الديوان بين المقاطع القصيرة والقصائد المتوسطة الطول تربطها وحدة موضوع من أولها إلى آخرها.

ومن عناوين الديوان: صباح الوطن الأجمل، و دار زايد كلها اعجوبه، وبلادي الجنة، وحب الوطن، وبوقطعة من الجنة، ومن مثل شيخي محمد، ويضيق بال الشعب لي ضاق بالك.

ويدخل الديوان ضمن توجّه أكاديمية الشعر للاهتمام بالمواهب الشعرية الإماراتية ودعمها والترويج لإنتاجها الإبداعي في المعارض المحلية والعربية.

والجدير بالذكر أن أكاديمية الشعر في أبوظبي تعتبر أول جهة أدبية متخصصة في الدراسات الأكاديمية للشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي، وجاءت فكرة تأسيسها استكمالا للاهتمام الذي توليه أبوظبي للأدب والثقافة بما في ذلك الشعر الذي يعد مرجعاً مهماً وأصيلاً في تاريخ العرب.