صدور ديوان "أصافح ظلى"، للشاعر اليمنى حسين مقبل

صدر حديثًا عن دار "الآن ناشرون وموزعون"، ديوان تحت عنوان "أصافح ظلى"، للشاعر اليمنى حسين مقبل، والذى يحتوى على 46 نصًا، يتناول فيها الغربة والشوق والألم والحب كمفردات تنبئ عن سيرة الذات.

من أجواء الديوان :

أراكِ بكُلِّ مكانٍ أمرُّ بهِ

وفي كلِّ زاويةٍ لا يلاحظها العابرون،

أراكِ ملامحَ كلِّ وجوهِ النساءِ

ولونَ الربيعِ

وضوءَ المصابيحِ

أصواتَ أوراقِ فصلِ الخريف.

أراكِ المدينةَ في كلِّ حالاتها

وأراكِ بسُكَّانها المفعمين بحسنكِ،

في كلِّ فرضٍ يقامُ ....

وجاء على غلاف الكتاب :

وأنت تمر على جثتي اقرأ الفاجعة

وأقرأ خدوش الزمان

على جبهتي

واعزف بكاء الثكالى على شكل ناي

واحذر من الصرخة الراجعة"

