صدور رواية "اسمي مصطفي محمود" للكاتب وائل لطفي عن دار كلمة للنشر بالقاهرة، والكتاب عن قصة حياة المفكر مصطفى محمود وقصة تحوله من الالحاد الى التبشير بالاتجاه الديني.

صدور رواية "اسمي مصطفي محمود" للكاتب وائل لطفي

الله والانسان

قال لطفي : إن الرواية هي رواية سيرة يمزج فيها بين أجناس أدبية مختلفة مثل السرد الادبي والتوثيق والتحليل النفسي والاجتماعي فضلا عن الاشتباك مع أفكار محمود والتوقف أمام كتبه الفكرية العامة مثل "الله والانسان " الذي صودر في ١٩٥٦وتمت محاكمة محمود بشأنه ثم تبرأته ، وكذلك كتابه "القران الكريم محاولة لفهم عصري" والذي أثار ردود فعل غاضبة من الدكتور عائشة عبد الرحمن والتي رأت فيه إساءة للقران الكريم.

مصطفى محمود والسادات

تستعرض الرواية علاقة مصطفى محمود بالرئيس السادات واسباب كراهيته للرئيس عبد الناصر وحسنين هيكل وسر صداقته الشخصية للسادات والدور الذي لعبه في مساندته وتوطيد أركان حكمه .

ذكر لطفي ان الرواية تعتبر امتداد لمشروعه الفكري الخاص بدراسة التحولات السياسية والاجتماعية في مصر منذ السبعينات والاسباب التي ادت للتحول الكبير في مصر منذ السبعينات بما فيها احتمالات وجود أهداف سياسية وراء هذه التحولات.

من أجواء الرواية:

هذه كلماتي لكم من العالم الآخر ..اعيد فيها تقييم زمني وتجربتي ..وأقيم تحولاتي.. واصارحكم بانني اكثر من (مصطفي محمود ) واحد ..اذا كنتم تريدون فهمي ..انا مصطفى محمود المفكر الذي يسال عن معني الموت ومعني الحياة ..وانا مصطفى محمود الصحفي الذي يهمه ان يكون الاكثر مبيعا ..وانا ايضا الفنان الذي كان مغنيا وعازفا قبل ان يحترف الطب ..انا الانسان الذي شعر بالغيرة من محمد حسنين هيكل وانا الصوفي الذي دعا الي الزهد ..انا صاحب الثروة الكبيرة والمتقشف انا المصلح الديني الذي دعا لإعادة النظر في بعض الاحاديث وانا ايضا المتهم بالحديث في الدين بغير علم ..انا الشيوعي السابق والإسلامي الحالي والحائر دائما ..انا عدة اشخاص في شخص واحد ..فاقروا حكايتي لتعرفوني.

السيرة الذاتية لـ مصطفى محمود

مصطفى محمود هو كاتب وطبيب وأديب وفنان مصري وُلِدَ في محافظة المنوفية مصر، درس الطب ولكنه تفرغ للكتابة والبحث. فقام بتأليف 89 كتابًا، يتراوح بين القصة والرواية الصغيرة إلى الكتب العلمية والفلسفية والاجتماعية، والدينية.

وقد كانت كتب مصطفى محمود عبارة عن هجرة مستمرة للبحث عن الحقيقة، وعبر في كتبه عن المراحل التي مر بها كالمرحلة المادية العلمانية، ومرحلة الدخول لعالم الأديان، وصولاً لمرحلة الصوفية. ويتميز أسلوبه بالقوة والجاذبية والبساطة. كما قدم 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير (العلم والإيمان).

المصدر: القاهرة24

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