صدور رواية "الحديقة الحمراء" للكاتب المغربى محمد آيت حنا

صدرت مؤخرا عن منشورات الجمل للنشر والتوزيع٬ رواية تحت عنوان "الحديقة الحمراء" للكاتب المغربى محمد آيت حنا.



وجاء على الغلاف الكتاب: "عندما خرج الطفل٬ الذى سنمنحه هنا مجازا اسم "م- أ"، على عادته من المدرسة ركض مسرعا إلى بيته٬ رغم الحصاة التى كانت قد استقرت بين إصبعه ونعل البلاستيك الأزرق الذى يرتديه٬ لم تكن ثمة سبيل لتوقيفه٬ كان هدفه محددا٬ ينبغى أن يتغلب على كل الصعاب٬ ليبلغ المنزل قبل أن تبدأ الرسوم المتحركة الخاصة بالفترة الصباحية".



يذكر أن "حنا" سبق وصدرت له المجموعة القصصية "عندما يطير الفلاسفة"، وكتابان نقديان بعنوان "الرغبة والفلسفة.. مدخل إلى قراءة دُلوز وجوتارى" و"القصة والتشكيل: نماذج مغربية".



وفى الترجمات صدر له: كاظم جهاد: حصة الغريب، شعرية الترجمة وترجمة الشعر عند العرب٬ ألبير كامو: الغريب٬ أجوتا كريستوف: الدفتر الكبير٬ ألكساندر دوما: جورج الموريسى، حكاية عن البر والبحر.