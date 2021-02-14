صدور رواية بعنوان "رسايل محرمة" لسما هانى ومحمود جمال

صدر حديثًا عن دار إبهار للنشر والتوزيع، رواية بعنوان "رسايل محرمة" لكل من الكاتبة سما هانى، والكاتب محمود جمال، حيث تعاونا معًا فى تجربة عمل مشترك، ليضيف كل منهم رؤيته الخاصة التى تجلت فى شخوص العمل.



تدور أحداث الرواية فى إطار من الرومانسية والإثارة والتشويق وسط أحداث تاريخية فى حقبة زمنية سابقة، أثناء الحملة الفرنسية على مصر وقصة حب مستحيلة وتتسارع الأحداث ويبدأ صراع عنيف بين مشاعر حب فياضة وانتماء حقيقى للوطن.

ومحمود جمال روائى شاب وهو خريج كلية الإعلام وتعد رواية رسائل مُحرمة العمل الخامس له، حيث إنه سبق وقدم عدة أعمال منها أريوس، أما بالنسبه للروائية سما هانى، فهى تدرس تكنولوچيا تطوير الأعمال وتهوى القراءة منذ الصغر وتعد رواية "رسايل محرمة" أول أعمالها الورقية.

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