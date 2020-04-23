صدور رواية "بلدة ترمس" للكاتب حجاج أدول

صدرت حديثا عن دار (بدائل) بالقاهرة رواية "بلدة ترمس" للكاتب حجاج أدول، والذي استهلها بصيغة سردية مستوحاة من الحكايات الشعبية "كان ياما كان في سالف العصر والأوان"، ليؤكد أن الأحداث التي يتناولها السردو ضاربة في القدم دون أن يحدد لها نطاق زمني، وليشي كذلك بطبيعتها الغرائبية التي تتجاوز الممكن والمعقول.

ويقوم البناء الروائي، كما هو الحال في أغلب روايات حجاج أدول ذات الطابع الأسطوري، على حكاية محورية تمسك بوحدة النسيج ثم تتفرع، وتتوالد منها الحكايات.

والحكاية المحورية في رواية "بلدة ترمس" هي حكاية "ترمس النجار" الفتى المغامر الذي قرر التمرد على قوانين قريته القاضية بمنع سكانها من تجاوز الحدود التي تفصلهم عن مدينة الجن.