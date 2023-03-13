البوابة - "المدينة وأسوارها الغامضة".. رواية جديدة من المنتظر أن تصدر للكاتب الياباني هاروكي موراكامي، فى 13 أبريل 2023، والتى تأتى ست سنوات من صدور روايته "مقتل الكومنداتور"، وفقا لوسائل الإعلام الأجنبية، فإن الرواية حسبما أعلن الناشر هى مخطوطة يابانية تتكون من حوالى 1200 صفحة، وتدور الحبكة حول "قصة كانت مختومة منذ فترة طويلة".

صدور رواية جديدة للكاتب الياباني هاروكي موراكامي

رواية "المدينة وأسوارها الغامضة"





وبحسب دار النشر فإن رواية "المدينة وأسوارها الغامضة" سوف تصدر فى 13 أبريل بصيغتين مطبوعة ورقمية، أما عن صدورها باللغة الإنجليزية فمن غير المعروف متى ستصدر ترجمتها من اللغة اليابانية.



وفى هذا السياق، قال الناشر: "يجب أن تذهب إلى المدينة. بغض النظر عما يحدث. تبدأ "القصة" المقفلة فى التحرك بهدوء كما لو أن "الأحلام القديمة" قد استيقظت وتفككت فى أرشيف منعزل"، مؤكدا على أن "عالم هاروكى موراكامى نقى 100٪ يثير الروح".



وقال العاملون فى دار الناشر أنه تم حجب تفاصيل حبكة الرواية وعالمها، وذلك لأن العديد من جمهور قراء هاروكى موراكامى حول العالم يقولون بأنهم يفضلون البدء فى قراءة كتبه دون معرفة ما يدور حوله.



ومن غير المعروف إذا ما كانت رواية "المدينة وأسوارها الغامضة" مرتبطة بقصة هاروكى موراكامى عام 1980 التى تحمل نفس العنوان والتى نُشرت فى مجلة أدبية ولكن لم تصدر ككتاب.

صدور رواية جديدة للكاتب الياباني هاروكي موراكامي

عن الكاتب



نشر موراكامي، البالغ من العمر 74 عامًا، والمرشح الدائم لجائزة نوبل فى الأدب، كتابه الأول "اسمع صوت الريح تغني" فى عام 1979 أثناء إدارته حانة لموسيقى الجاز فى طوكيو، أصبحت روايته الرومانسية "الغابة النرويجية" عام 1987 أول أكثر الكتب مبيعًا له، مما جعله نجمًا أدبيًا شابًا.



اشتهر هاروكى موراكامى بالواقعية السحرية، وقد كتب أيضًا أكثر الكتب مبيعًا مثل A Wild Sheep Chase وThe Wind-up Bird Chronicle و1Q84. أما أحدث أعماله فكانت رواية Killing Commendatore وقد بيعت منها أكثر من مليون نسخة.

أبو ظبي: اطلاق برنامج قلم للكتابة الإبداعية

الكشف عن القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية