صدور رواية "جرما الترجمان"، للكاتب السعودي محمد حسن علوان

صدر، عن تنمية بالتعاون مع دار تشكيل طبعة مصرية من رواية "جرما الترجمان"، أحدث أعمال الكاتب السعودي محمد حسن علوان، الحاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2017، عن روايته "موت صغير".





وتدور أحداث الرواية حول حياة جرما، ذلك الفتى الذى يتقن خمس لغات، كانت مدخله للعمل فى بلاط الحكام والسلاطين والانخراط فى عالم سادة المجتمع، فتحت إمكانياته الفكرية أمامه أبواب نعيم لم يعرفه فتى فى مثل عمره من قبل، ولكن بقدر تلك النعم كان الألم، وأبواب من الصراعات تعادل تلك النعم، وبالتبعية العديد من التجارب التى يأخذنا الكاتب من خلالها إلى عوالم مختلفة، ليطرح العديد من التساؤلات والقضايا التى حتما سوف تختلف من قاريء إلى آخر.



وبتتابع الأحداث تتحول الرواية لنظرة فاحصة إلى تاريخ سوف تشعر أنه لا ينتمى إلى الماضى بل هو الحاضر بملامح تبدو مختلفة.



جرما الترجمان

ولد محمد حسن علوان فى الرياض عام 1979، ويقيم فى تورونتو، كندا، صدرت له أربعة روايات قبل "موت صغير" هى "سقف الكفاية" 2002، "صوفيا" 2004، "طوق الطهارة" 2007، و"القندس" 2011 التى وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2103، وفازت نسختها الفرنسية بجائزة معهد العالم العربى فى باريس لأفضل رواية فرنسية مترجمة من العربية عن العام 2015.



كما أصدر علوان كتاباً نظرياً بعنوان "الرحيل: نظرياته والعوامل المؤثرة فيه" 2014. عام 2010، تم اختياره ضمن أفضل 39 كاتب عربى تحت سن الأربعين، وأدرج اسمه فى أنطولوجيا "بيروت 39".



كما شارك علوان فى أول "ندوة" ورشة إبداع التى نظمتها الجائزة العالمية للرواية العربية فى العام 2009 وكان مدرّباً على الكتابة فى ندوة العام 2016.