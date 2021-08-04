صدور رواية "رابطة كارهى سليم العشى"، للكاتب سامح الجباس

أصدرت دار العين للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من رواية "رابطة كارهى سليم العشى"، للكاتب سامح الجباس، وكانت الطبعة الأولي من الرواية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب مطلع الشهر الماضى...



وتدور أحداث رواية "رابطة كارهي سليم العشي"، فى الأربعينيات من القرن الماضي، حيث شغل سليم العشى الشهير باسم "الدكتور داهش" الأوساط اللبنانية ثم العربية كساحر ومؤلف وفيلسوف غامض، وفى عام 1942 ضجت الأوساط اللبنانية بإعلان الدكتور "داهش" مبادئ العقيدة الداهشية، وأنه نبى القرن العشرين.

ومما جاء فى رواية "رابطة كارهى سليم العشى" للكاتب الروائى سامح الجباس بعد اجتماعنا هنا مساء أمس، ورفعنا الصلاة لله، وتزويدي بالحجر المقدس، انطلقت بسيارتي وتوجهت رأسًا إلى بيتي وأفكاري مضطربة من حالة ولدي الصحية، حتي إنني كنت يائسًا من شفائه بعد أن انحطت قواه كثيرًا، وذهبت مساعيي ومساعي الدكتور حبطي سدًا، وحين دخولي إلي البيت وجدت انشراحًا على وجوه الجميع، وقالوا لى منذ الساعة الخامسة شعر روبير فجأة بتحسن غريب، حتى أنه التفت وقال لوالدته: "شعرت كأن شيئًا انسحب وخرج من جنبي".

جدير بالذكر أن سامح الجباس، طبيب، وكاتب، ومترجم مصري من مواليد 1974. له العديد من الإصدارات منها رواية "حبل قديم وعقدة مشدودة" التى نالت جائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات غير المنشورة وفئة الدراما في عام 2015. كما له في الترجمة عن اللغة الإنجليزية "فئران ورجال" للكاتب "جون ستاينبك" وغيره.