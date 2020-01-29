صدور رواية "رواية لم تكتمل"، للكاتبة فاطمة عبد الرحيم

صدر حديثا عن دار يافى للنشر والتوزيع" رواية جديدة بعنوان " رواية لم تكتمل"، للكاتبة فاطمة عبد الرحيم، تزامنا مع انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51، والتى انطلق فعالياته يوم 22 يناير، تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها.

وتقول الكاتبة "تدور أحداث الرواية فى قالب اجتماعى رومانسى سياسى، ينبض من قلب العلاقات الاجتماعية والوشائج الأسرية، التى قد تمر مع كل واحد منا ، وتبدأ أحداث الرواية عام 2039 حيث تأخذ ميرى وهى شابة فى العشرينيات من العمر بالتساؤل حول وفاة والدتها بطريقة غريبة ، حيث أنها توفت فى مشفى غريب عنها وهى زوجة أشهر طبيب نسائى فى سورية، وعن سبب تسمية والدتها لأخيها بـ طارق " الاسم الغريب على المجتمع المسيحى، خصوصاً أن كاتيا ابنة أحد أعلام الدين المسيحى والذى تناسى دوره الأبوى، ومارس سلطته الكهنوتيه على ابنتيه " كاتيا وداليدا" ظناً منه أن البنت سبب دمار العائلة إن أخطأت ، لذا تحاول كاتيا التخلص من سلطة والدها وتحقيق حلمها بالفستان الأبيض والزفة، فتتزوج من الدكتور مراد رستم العريس الذهبى الذى تحسدها عليه جميع الفتيات، لكن مراد لا يكون أقل قسوة عليها من والدها نتيجة جمالها الباهر والذى يكون حديث الناس .

تتصاعد الأحداث، وتحاول كاتيا تحويل رواية لها إلى مسلسل تلفزيوني، هنا يظهر كمال الرفاعى السيناريست المصرى الذى يتواصل معها عبر شبكات التواصل الاجتماعى، ويعجب بشخصيتها و يستمع إلى آرائها، هنا تجد كاتيا أنها وجدت ضالتها، لتستيقظ من حلمها، إذ أنها مريضة اكتئاب وتهيؤات وكمال هذا من وحى خيالها، وليس موجودا ً، وبالدليل القاطع يثبت لها هذا الكلام، لكنها تأبى التصديق، تتصاعد الأحداث لتعرف أنها ضحية لعبة من أقرب الناس إليها .

الكاتبة فاطمة خالد عبد الرحيم، من سوريا حاصلة على إجازة فى التربية والتعليم من جامعة تشرين، لها العديد من المقالات فى الصحف المحلية السورية ، كما لها عمل روائى سابق فى جمهورية مصر العربية بعنوان : أرجوحة القدر .