صدور رواية "سوشانا والحذاء الطائر" تأليف شريف صالح

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، ضمن مشروع مكتبة الأسرة في سلسلة الأطفال رواية بعنوان "سوشانا والحذاء الطائر" تأليف شريف صالح ورسوم ياسر جعيصة.

و"سوشانا والحذاء الطائر" هي رواية للنشء مقسمة إلى 25 جزء خط سوشانا، حظ سندريلا، من اخترع الحذاء؟ القبقاب الذي تحول إلى لمبة، زيارة إلى المتحف، خف السندباد، قانون الجاذبية، لا تدع أحد يهزمك، السر إلى القاهرة، دكان العم نجيب، أول خطوة في الطريق الصعب، لحظة يأس، فريق القوة الثلاثية، هل تريده أن يرقص ويغنى؟ مكتب الأستاذ بعجر، رائحة كريهة، من دمياط إلى فيينا،كمبيوتر في النعل، الجرى بسرعة النعامة، معهد المخترعين، اقرصنى في أذنى، عودة وليد ودقدوق، ساعة المخاطرة، الفتى الطائر فوق غابة بريجنز، جولة حول العالم.