صدور رواية ”نياندرتال- التجربة“ للكاتب المصري سراج منير

أصدر الكاتب المصري سراج منير حديثًا، رواية ”نياندرتال- التجربة“؛ الجزء الأول من ثلاثية خيال علمي تتحدث عن تاريخٍ مُتخيَّل لإنسان نياندرتال، لا يشابه التاريخ المكتوب.

وتقوم ”ثلاثية نياندرتال“ على فكرة مفادها أن إنسان نياندرتال لم ينقرض، وإنما أنشأ حضارة في الأزمنة القديمة، وصلت درجة من التطور سمحت لهم بالهجرة من كوكب الأرض واستيطان كوكب آخر.

الجزء الأول من الثلاثية، يدور حول رجل وامرأة يُختطفان من الأرض، لإجراء تجارب عليهما، في جزيرة منعزلة في كوكب بعيد يعيش فيه إنسان نياندرتال.

وتتمحور التجربة عن الخيار الأصعب الذي نواجهه في واقعنا اليومي؛ الحرية أم الأمان، هل تقاتل من أجل حريتك أم تعيش سجينا لسنوات في مكان آمن ولديك أفضل وسائل الراحة.

ويقابل القارئ افتراضات عن سبب إجراء التجربة التي تريد بالأساس اكتشاف ما الذي يحول إنسانا عاديا إلى بطل لا يخاف، وكيف يمكن إخضاعه ثانية وجعله مجرد تابع مطيع.

وتكثر التكهنات عن أسباب التجربة، فيرى فريق أن الغرض منها انتقاء أفضل العينات البشرية لإنقاذ النياندرتال من الإنقراض بالتزاوج معهم.

ولكن أصحاب نظرية المؤامرة يرون أن النياندرتال ينوون احتلال البلد الذي أتي منه الرجل والمرأة، ويريدون معرفة الوسيلة المثلى للسيطرة عليهم.

يقول منير على لسان بطل روايته: ”لم أتحمل فكرة أن أكون فأر تجارب موضوعا في قفص، مقابل فكرة أن أكون أسدا يجربون قوة تحمله للأهوال. في الحالتَيْن حيوان يخضع لتجربة، لكن الحالة الثانية لم تكن مهينة لكرامتي، بل على العكس، كان إحساس التحدي شافيا لنواقص كثيرة داخلي“.