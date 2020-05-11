صدور "عودة البحار" لجورجي أمادو عن دار الساقي

يصدر قريبا عن دار الساقي في بيروت رواية "عودة البحار" لجورجي أمادو، وترجمة ممدوح عدوان.

روايةٌ تمضي في يوميات الحياة بتفاصيلها التي يختلط فيها الحلم بالواقع في محاولة من أمادو للبحث عن الحقيقة «المرمية في قعر بئر».

وفي تقديم الناشر للعمل، نقرأ:" يحلّ القبطان فاسكو في القرية بحكاياته المشوّقة والمثيرة عن مغامراته البحرية وعشيقاته. يجد عجائز القرية في حكاياته ملاذهم من الرتابة التي يعيشونها. قرية بحرية صغيرة يمضون فيها يومياتهم ببطء. في الصيف، يجدون فرصتهم للإمعان في حياة الشباب من السيّاح. لكن الصيف سرعان ما يمضي تاركًا لهم الزاد شيئًا من الحكايات.أخيرًا ترسو في القرية سفينة مات قبطانها ومعها تفتح بوابات التساؤل".