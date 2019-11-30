صدور "غموض فى مصر القديمة" لمجموعة من الكتاب الشباب

صدر حديثًا المجموعة القصصية "غموض في مصر القديمة"، والكتاب يضم أعمال مجموعة من المبدعين الشباب، يجمع بينهم خيطٌ سحري وأجواء تلاقي السينما بالأدب.

وجاء فى مقدمة الكتاب الذى يضم 20 قصة، تدور أحداث جميع القصص في أزمنة مصر القديمة وسط حالة من الغموض والسحر والخيال، نقرأ فيه قصصًا فريدة لحضارة أسرت العالم أجمع. فنتعرف على سر المومياء المعذبة، ونشهد انتقام رع، ونتسلَل إلى المعبد للحصول على بردية الموتى، وقصص أخرى رائعة، والقصص هى: «روح تائهة، قبضة الإله، بعث مؤجل، الأفعى، انسلاخ عذب، درب الشمس، علم يندثر من بعدنا، لا مكان، غموض في مصر القديمة، هناك في الأعماق، حلم إيزادورا، غموض في مصر القديمة، صائدوا الأرواح الملعونة، الآمن، "توت عنخ آمون".. نهاية ملك، نيفار، غموض في مصر القديمة، الملك الذليل، دماءٌ وضحك، قيامة أوزوريس».