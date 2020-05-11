صدور قصة "عصافير عادل الملونة" للكاتبة فاطمة شرف الدين

صدر حديثا عن دار كلمات المتخصصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ "مجموعة كلمات"، كتاب "عصافير عادل الملونة" للكاتبة فاطمة شرف الدين، ورسوم سارا سانشز.

تروي قصة "عصافير عادل الملونة"، التي تستهدف الأطفال من عمر 6-9 أعوام، للكاتبة فاطمة شرف الدين، ورسوم سارا سانشز، حكاية الطفل عادل الأصم والذي يحب صناعة العصافير من الورق الملون ويستخدم فن الأوريجامي. وعندما يبدأ بصنعها ينسى كل ما هو حوله ولا يقطع تركيزه أي صوت. يبقى عادل في عالم العصافير إلى أن يرى الضوء الأحمر عند باب غرفته، وعندها يعرف أن وقت الطعام قد حان، وما إن ينضم إلى العائلة حتى يتضح للقارئ أنه أصم فهو يستخدم لغة الإشارة وقراءة الشفاه للتواصل معهم.