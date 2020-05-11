صدور قصة "كتبت في الهواء"  للكاتبة منى سروجي

صدر حديثا عن دار كلمات المتخصصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ "مجموعة كلمات"، "كتبت في الهواء" للكاتبة منى سروجي، ورسوم فرانسيسكا كوسانتي.

تطرح قصة "كتبت في الهواء" التي تستهدف الأطفال من عمر 6-9 أعوام، للكاتبة منى سروجي، ورسوم فرانسيسكا كوسانتي، طريقة كتابة الأحرف في الهواء لتحفيز خيالهم وذاكرتهم على حفظها، وذلك من خلال سرد قصة طفل احتار في الطريقة التي سيحفظ فيها كلمات مسابقة الإملاء، حتى علّمته والدته طريقة مبتكرة ومسلية لحفظها، وحثته على الاصرار وعدم الاستسلام للوصول إلى النجاح وتعلم القراءة والكتابة. وتركز القصة على أهمية المثابرة وتحمل المسؤولية للوصول إلى النجاح.