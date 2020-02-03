صدور كتاب.. "أخلاق للبيع" لأمل رضوان

صدر حديثا عن مكتبة زهراء الشرق كتاب جديد لعنوان "أخلاق للبيع.. سر التركيبة"، للكاتبة أمل رضوان، تزامنا مع معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51، الذى انطلقت فعالياته يوم 22 يناير، تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها.

وتقول الكاتبة أن كتاب "أخلاق للبيع.. سر التركيبة"، يمزج ما بين فنون الإتيكيت وعلم الأخلاق وفنون التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الطب الاجتماعى، ليكشف عن سر التركيبة وأين تباع الأخلاق، والكتاب يتناول فنون الاتيكيت الذى يمثل الوجه الآخر للأخلاق ويعنى احترام النفس واحترام الأخرين ومراعاة مشاعرهم والسمو الأخلاقى وكيفية التعامل برقى فى جميع الأوقات والمناسبات الخاصة والعامة وفى المحافل الرسمية والاجتماعية، فمفهوم الاتيكيت أشمل وأعم من المفهوم القاصر على المظهر الخارجى وطريقة تناول الطعام وارتداء الملابس، فالإتيكيت هو نظام حياة وسلوكيات فى المقام الأول ولا يرتبط بمستوى ثقافى أو مادى مرتفع، كما يقدم الكتاب تحليل نفسى للشخصيات وسمات كل شخصية والطريقة الأمثل للتعامل مع كل نمط شخصية برقى، وكذلك انماط الحموات والأطفال، وكيفية التعامل الراقى فى جميع المواقف الحياتية حتى المواقف المحرجة والغريبة كالتعامل مع الشخصيات الصعبة والمتطفلة وأطفال الشوارع،وكيف تتصرف فى حال تلقيك هدية غير لائقة بك أو نسيان اسم شخص واتيكيت الطلاق والمطر والعزاء واتيكيت العلاقات الاجتماعية والزوجية وغيرها الكثير من المواقف