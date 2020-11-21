صدور كتاب "الأصولية الإسلامية" للدكتور يوسف الشويري

يقدم كتاب "الأصولية الإسلامية: حركات الإحياء والإصلاح والتطرف" للدكتور يوسف الشويرى، الصادر عن صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، قراءة جديدة لظاهرة الحركات الإسلامية الحديثة والمعاصرة، ويحاول تبيّن مدى صحة تمثيل هذه الحركات للإسلام فى جذوره وبدايات نشوئه.



وهو يقوم بذلك انطلاقًا من التقاط البعد التاريخى ومن ثم السياق السياسى لكل منهما، لذلك كان لابدّ من إجراء مقارنة معمّقة بين الإسلام فى منعطفاته المتنوعة وهذه الحركات التى تنسب كل من تؤمن به أو تفعله إلى الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو سيرة النبى والصحابة والإرهاصات الأولى للدعوة. وقد نجح المؤلف فى هذا الكتاب فى السير بالاتجاه الصحيح نحو هذه الأهداف، على الرغم من تشعّب الموضوع واتساع نطاقه وغزارة مادته.



جدير بالذكر أن هذا الكتاب فى طبعته الإنجليزية بات يُعتمد فى البرامج الدراسية للجامعات فى أنحاء شتى من العالم، كما أضحى مرجعًا أساسيًا فى الدراسات التى تتناول تاريخ الحركات الإسلامية الحديثة وتكوينها ومنظوماتها الفكرية.



يتضمن الكتاب ثمانية فصول، فضلاً عن المقدمة والمراجع والفهرس.