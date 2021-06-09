صدور كتاب "البشر والسحالي" للكاتب حسن عبد الموجود

أصدرت الدار المصرية اللبنانية كتاب "البشر والسحالي" للكاتب حسن عبد الموجود، ويجمع الكتاب بين الحكاية والمعلومة ويتتبع العلاقة بين البشر والحيوانات فى قرية مسحورة خارجة من رحم الأساطير رغم غرقها فى الوحل والفقر...

قرية تحاول فيها الخنازير الحصول على حريتها، وتحمل فيها السحالى المقدسة مفاتيح الجنة، وتمرح فيها أرواح الأطفال فى القطط، ويأخذ البشر ملامحهم من التيوس والديوك، ويتقاسمون مع الدود السيطرة على الأرض والمقابر، وتخرج العقارب من أبراجها لتصبح تسلية الآباء، وتصنع الأمهات خبزهن من دقيق الفراشات.

والكتاب دوائر لا تنتهى من القصص التى تصور الصراع بين البشر والحيوانات بشكل ساخر ومشوق، والحكايات لا تسعى وراء الحكمة وإن أمكن استخلاصها منها، ولا تستهدف الحكى وإن لم تتعال عليه، وهى نصوص تجمع بين القصة والسيرة والفكرة، وتعرى كثيراً مما تخفيه الحضارة الإنسانية وراء أقنعة الدين أو الأسطورة أو التقاليد.

حسن عبد الموجود روائى وقاص، مواليد أكتوبر 1976، صدر له "ساق وحيدة" و"عين القط" و"ناصية باتا" و"السهو والخطأ" و"حروب فاتنة" و"ذئاب منفردة"، حصل على جائزة دبى للصحافة الثقافية، وجائزة ساويرس، وجائزة يوسف إدريس، وجائزة نقابة الصحفيين المصريين، وترجمت روايته "عين القط" إلى الألمانية كما ترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية.