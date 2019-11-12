صدور كتاب "التفرد والنرجسية" لـ"ماريو جاكوبي"

يصدر حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع، كتاب "التفرد والنرجسية.. سيكولوجيا الذات في أعمال وكوهت"، لماريو جاكوبي، من ترجمة عبد المقصود عبد الكريم، حيث ستطرحه الدار بمنافذها المختلفة للجمهور.

وفي تقديم الدار للكتاب تقول: "لا يكتفي هذا الكتاب بتوضيح واحدة من أهم نظريات التحليل النفسي فقط، وإنما يعود بالزمن ليدرس ظهور "النرجسية" وكيفية التعامل معها، كما يُلقي الضوء على الخلاف الذي نشب بين يونج وفرويد، عندما تبنّى يونج أفكاره الخاصة ونبذ الكثير من أفكار فرويد".