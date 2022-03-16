صدور كتاب "المجهول دُرة التمور" أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتاباً جديداً بعنوان "المجهول دُرة التمور".

صدور كتاب "المجهول دُرة التمور"

المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة بقصر الإمارات بأبوظبي يوم 14 مارس الجاري وافتتاح المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، ويعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه في مجال توثيق أصل صنف تمر المجهول من منطقة بوذنيب بالجنوب الشرقي من المملكة المغربية كما قامت الأمانة العامة للجائزة بتدشين الكتاب في مؤتمر صحفي خاص عقد مساء الاثنين في قصر الإمارات بأبوظبي عقب انتهاء الجلسة العلمية الأولى في المؤتمر والتي كانت مخصصة لتمر المجهول وشارك فيها 17 من العلماء والباحثين المتخصصين بتمر صنف المجهول يمثلون 13 دولة.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة إن هذا الكتاب شارك في إعداده 8 من وزراء الزراعة و4 منظمات دولية و44 باحثاً وعالماً متخصصا في صنف المجهول من 13 دولة بالعالم حيث أجمع جميع المشاركين في إعداد الكتاب بالدليل القاطع أن صنف المجهول يرجع أصله إلى منطقة "بودنيب" بالمملكة المغربية وقد انتقل إلى ولاية كاليفورنيا عام 1927 ومن هناك تم اكثاره وإعادة انتشاره على مستوى العالم.

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