صدور كتاب بعنوان "اكتشاف الممثل" للدكتور مدحت الكاشف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "اكتشاف الممثل" للدكتور مدحت الكاشف أستاذ التمثيل والإخراج.

وقال الكاشف في مقدمة كتابه: "من خلال تجربتى في تدريس التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتدريب الهواة في ورش واستديوهات متعددة وجدت شغفا من قبل المتدربين لممارسة التدريبات بمنتهى الطاقة والحيوية والتلقائية مما يعنى أن التدريب في حد ذاته يمثل متعة للممثل لا تقل عن متعة الأداء أمام المتفرجين. كما يشكل من جانب آخر متعة الاكتشاف للمدرب والممثل على حد سواء، والحقيقة أن التدريب هو الباب الملكى نحو الاكتشاف، اكتشاف الممثل، لما هو بداخله من مهارات وإمكانيات بيد أنه كان يجهلها أو أنه لم يختبرها من قبل، فالتدريب بمثابة رحلة للكشف عن عوائقه وما يعترض تداعيات الأداء عنده، لينطلق إلى اكتشاف طاقات لا نهائية للتعبير.

وينطوى الكتاب على ٣٩٥ صفحة بسعر٥٢ جنيها.