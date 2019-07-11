صدور كتاب بعنوان "دول حوض النيل تعاون ام صراع" لولاء الشيخ

صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "دول حوض النيل تعاون ام صراع" تأليف ولاء الشيخ.

ويتناول الكتاب أسباب وتداعيات أزمة مياه النيل وافاق الحل.

ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول يعالج الفصل الأول منها نشأة وتطور نهر النيل من الناحية الجيولوجية ويبحث في مسألة اكتشاف منابع النيل ومائية النهر والعلاقات التاريخية بين دول حوضه.

ويتناول الفصل الثانى طبيعة دول حوض النيل والعلاقة بين الأرض والإسكان ومؤشرات الحياة في الدول المختلفة، أما الفصل الثالث فيتناول الوضع المائى في دول حوض النيل، والفصل الرابع يعرض الأصل التاريخى لأزمة مياه النيل وتطوراتها، بينما يعالج الفصل الخامس قضية التواجد الأجنبي في دول منابع النيل وخطورته على حصتى مصر والسودان من مياه النيل، أما الفصل السادس فيتحدث عن تاريخ المشروعات المائية على نهر النيل وتداعيات إنشاء إثيوبيا لسد النهضة.

وأخيرا الفصل السابع يعرض السيناريوهات المتوقع حدوثها في حوض النيل في ضوء أزمة المياه الحالية وفى القلب منها سد النهضة وتحديدا ما يتعلق بمحورى التعاون الصراع.

ويضم الكتاب ستة ملاحق تحتوى على خرائط لمجرى النيل من منابعه إلى مصبه، ونصوص لبعض الاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى وجدول يوضح مشروعات السدود.