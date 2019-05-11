صدور كتاب "تكنولوجيا الألوان فى حياة الإنسان"

صدر حديثا ضمن سلسلة الثقافة العلمية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب تحت عنوان "تكنولوجيا الألوان فى حياة الإنسان" من تأليف الدكتور عبد الفتاح مصطفى غنيمة.

يتناول الكتاب موضوعا طرفا حول فلسفة وتكنولوجيا الألوان فى حياة الإنسان من خلال موضوعات منصبة على ثقافات علمية متنوعة شملت الكيمياء وتاريخها وعلوم الأرض" الجيولوجيا"، وعلوم الحياة كالحيوان والنبات والحشرات، ويحتوى الكتاب على بعض المعلومات الطبية التى تخص تاريخ العلوم والتكنولوجيا.

وعبد الفتاح مصطفى غنيمة، من مواليد منطقة فلمنج رمل الإسكندرية في 28 أبريل 1941، حصل على درجة بكالوريوس العلوم مرتين الأولى في الكيمياء والنبات والثانية في الكيمياء الحيوية الطيبة، عمله في الرقابة والأبحاث، والتحق بجامعة المنوفية عام 1988 بكلية الآداب، وحاز درجة الأستاذية في تاريخ العلوم والتكنولوجيا، وكان قد انتدب للعمل عميدا للسياحة والفندقة.