صدور كتاب "خيال الضرورة ومرجعياته قراءات في شعر العامية"

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "خيال الضرورة ومرجعياته قراءات في شعر العامية" تأليف محمود الحلوانى.

يقدم المؤلف قراءات في شعر العامية المصرية لا تحاول أن تخفى ما بها من سمات ذاتية، كما طرح بعض الاقتراحات المفاهيمية والرؤى النظرية التي ربما كانت جديدة أو مختلفة عن السائد فيما كتب عن شعر العامية.

وبدأ الكاتب بثلاث قراءات ذات طابع نظرى يحاول كل منها الإشارة إلى سمة شكلت ملمحا غالبا طبع به شعر العامية المصرية من فترة لأخرى.

والقراءة الأولى هي إيمانه بكونه ضرورة ثقافية تنويرية لمخاطبة الشعب والتعبير عن اماله والامه مما كان له تأثير كبير في توجيه خيال شعر العامية نحو معالجة كل ما يحسبه ضرورة اجتماعية.

والسمة التي تتناولها القراءة الثانية تتصل باتجاه تيار عريض من شعراء العامية لكتابة الذات ومخاصمة ميراث القصيدة السابق.

أما القراءة الثالثة فقد ذهبت لتتحرى ظاهرة حديثة نسبيا، انخفضت فيها القيمة الإنسانية والمالية إلى حدها الأدنى.

كما قدم أيضا قراءة في شعرية الأغنية تطبيقا على نموذج لمرسي جميل عزيز بوصف الأغنية رافدا مهما من روافد شعر العامية المصرية.